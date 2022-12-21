Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюмени пошла на спад

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остается напряженной, но за неделю с 12 по 18 декабря показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте снизился на 13,1 % по сравнению с предыдущей неделей, эпидпорог по-прежнему превышен.

"Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошедшей неделе зарегистрировано во всех возрастных группах населения. Наибольший показатель снижения заболеваемости отмечается среди детей 7-14 лет - на 22,3 % по отношению к предыдущей неделе, благодаря разобщению учащихся в г. Тюмени и другим ограничительным мероприятиям, введенным решением с анитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области", отмечают в РПН.

В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует пандемический вирус гриппа А (H1N1)-2009 и другие респираторные вирусы негриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания.

В настоящее время наблюдается относительная стабилизация процесса по COVID-19 в регионе. За прошедшую неделю показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 40,24, снижение к предыдущей 49 недели - 2,9 %.