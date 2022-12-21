В Тюмени утвердили новый состав Общественной палаты города

Утверждён новый состав городской Общественной палаты, среди 30 вошедних в третий по счету состав палаты несколько новых, костяк же остался прежним. Председателем единогласно переизбрана Ольга Загвязинская.

Присутствовавший на заседании глава города Руслан Кухарук поблагодарил собравшихся за неравнодушную позицию и плодотворную совместную работу:

Организация питания в школах, работа общественного транспорта, создание мемориалов... – каких только вопросов мы не проработали вместе. Таких, я думаю, просто нет. Мы вместе решаем задачи, которые на общегосударственном уровне являются главными показателями развития города, – это реализация национальных проектов. Мы вместе создавали пространства в рамках соучастного проектирования.

"С 2016 года Общественная палата города Тюмени служит открытой и динамичной площадкой для согласования позиций по разным вопросам общественной жизни, помогает вместе с жителями вырабатывать единую созидательную повестку. Помимо названных выше, решаются вопросы инициативного бюджетирования, благоустройства, обеспечения доступности жилых помещений для инвалидов, реставрации объектов культурного наследия, патриотического воспитания, контроля за состоянием жилого фонда, волонтерской деятельности, совершенствования социальной сферы" - отмечают в Общественной палате.