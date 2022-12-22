Депутаты гордумы поздравили тюменских энергетиков с праздником

Работники энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, 22 декабря отмечают профессиональный праздник. Председатель Тюменской городской думы от имени депутатов поблагодарил энергетиков

Тюмени за труд, профессионализм и стойкость.

Евгений Заболотный в поздравлении отметил, что в условиях растущего спроса на электроэнергию и тепло специалисты стратегически важной отрасли создают комфорт и уют в домах тюменцев, обеспечивают надежную

работу предприятий и социальных учреждений областного центра.

"Традиции, бесценный опыт ветеранов энергетического комплекса, высокая компетентность работающих сейчас коллективов предприятий являются гарантами энергетической безопасности города. Тюменские энергетики знают свое дело. В круглосуточном режиме, любых погодных условиях и подчас экстремальных ситуациях оперативно и слаженно решают масштабные задачи", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Депутаты пожелали представителям энергоотрасли новых производственных и личных достижений, здоровья и благополучия.