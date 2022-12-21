В Тобольске усилят меры безопасности

Меры безопасности во время проведения новогодних праздничных мероприятий и Рождества обсудили сегодня в администрации города на заседании антитеррористической комиссии Тобольска.

Глава города Максим Афанасьев предложил к запланированным рейдам по торговым центрам и другим местам массового скопления людей добавить межведомственные профилактические мероприятия: "Ко всей поступающей от граждан информации надо относиться внимательно, проверять ее, пусть даже с привлечением общественных институтов. Сейчас такое время, что в предновогодней суете может сработать человеческий фактор, и если мы изначально будем правильно настроены на бдительность, то сможем вовремя заметить какие-то тревожные звонки".

Также участники комиссии рассмотрели результаты по работе с молодежью в направлении профилактики экстремизма и терроризма.