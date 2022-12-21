16 тюменцев участвовали в первом съезде Российского движения детей и молодежи

Участниками съезда стали более 1300 человек из 89 регионов страны. Тюменскую область представили 16 делегатов.

В их числе председатель координационного совета Российского движения детей и молодежи в Тюменской области Наталья Ахлюстина, координатор тюменского регионального отделения "Российского движения школьников" Наталья Музыро, региональный координатор проекта "Большая перемена" Наталья Горяева. Еще 13 делегатов – это школьники, представители региональных отделений всероссийских детско-юношеских организаций "Российское движение школьников", "Большая перемена", "ЮнАрмия" и "Российский союз молодежи". Тюменская область отправилась на съезд с девизом "Холодные снаружи, горячие внутри". Его посыл состоит в том, что территориально мы находимся не в самом теплом регионе, но тем не менее здесь живут горячие идейные, доброжелательные и энергичные люди. Тюменская область также позиционировалась под слоганом "Земля больших людей".

Все делегации приехали в столицу не с пустыми руками. Они обменялись открытками, магнитиками, значками и другой сувенирной продукцией своих регионов. Делегаты Тюменской области подарили участникам съезда открытки с достопримечательностями, на обороте которых размещены пожелания от членов региональных детско-юношеских советов РДШ.

В качестве подарков ребята доставили в Москву книги знаменитого тюменского писателя Владислава Крапивина. Через штаб "Мывместе" книги будут переданы детям Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области. В музей детских общественных организаций тюменцы передали экспонаты детских организаций ЧИР, "Республика неугомонных", "Вега", Тюменского регионального отделения ДИМСИ.

В ходе съезда детьми были решены несколько важных вопросов:

1) Путем голосования выбрали название: Российское движение детей и молодежи "Движение первых".

2) Определили количество, содержание и наименование направлений деятельности, которых в новом движении будет 12.

3) Новое движение будет выстроено на базе РДШ, которое успешно действовало 7 лет. "Российское движение школьников" будет реорганизовано. Переход к новому движению займет четыре месяца. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" объединит 26 детских и молодежных организаций, действующих в стране, консолидирует ресурсы для масштабного включения в деятельность новой организации еще большего количества юных граждан нашей страны.

"Мы объединились в движение, чтобы обеспечить России великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливой жизнь всех поколений, чтобы менять мир к лучшему! Мы считаем себя пионерами своего Отечества! Мы хотим быть первыми в знаниях и творчестве, на защите Родины, в науке и технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы и везде, где хотим исполнить наши мечты!

Мы – первооткрыватели мира и готовы изменить его к лучшему!" - резюмировали делегаты первого съезда Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Съезд завершился торжественным концертом с участием Константина Хабенского, Леонида Агутина, Полины Гагариной, Шамана и многих известных коллективов и артистов.