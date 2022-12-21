Тюменские школьники участвуют в олимпиаде по безопасному интернету

Онлайн-олимпиада "Безопасный интернет" проводится для учеников 1-9 классов, участники выполняют интерактивные задания, разгадывают уловки кибермошенников, отличают фишинговые сайты от настоящих и многое другое.
Каждый участник получит грамоту или диплом — в зависимости от количества набранных баллов. Проходит олимпиада при поддержке нацпроекта "Цифровая экономика", присоединиться можно по ссылке — https://safenet.uchi.ru.
Ранее Тюменская область приняла участие в акции "Месяц безопасного интернета", где ученики, их родители и учителя получили полезные знания об основных советах по безопасности в сети.
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