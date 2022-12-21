Моор передал Звезду Героя России отцу погибшего офицера Жумабая Раизова

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал Нурбаю Раизову Золотую Звезду Героя России. Звание Героя России присвоено его сыну Жумабаю Раизову посмертно.
Жумабай вырос в деревне Благодатное Казанского района Тюменской области, окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Во время спецоперации командовал парашютно-десантной ротой. Был представлен к госнаградам.
В последнем бою Жумабая его подразделение противостояло превосходящим силам противника. Жумабай получил смертельное ранение, но продолжил руководить бойцами. Националисты отступили.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Выразил слова благодарности и поддержки отцу Жумабая, его родным и близким. Уже есть предложение назвать именем Героя России Жумабая Раизова одну из улиц в Тюмени.
"Я горжусь своим сыном. Я горжусь, что он офицер. Он рано ушел из этой жизни, но ушел достойно", - отметил Нурбай Раизов.
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