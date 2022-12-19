Моор наградил молодых активистов региона за энтузиазм и инициативы

Победителями четвертой региональной программы "Молодежная лидерская премия" стали 72 жителя Тюменской области, пишет информцентр правительства ТО.

Губернатор Александр Моор отметил, что "в области действует более 500 молодежных сообществ. За каждым из них - неравнодушный и амбициозный лидер. Поэтому перед нами стояла непростая задача - выбрать лучших".

Тюменские молодежные сообщества ежегодно проводят около 5 000 мероприятий. В регионе успешно работает сеть из 7 общественных пространств. В ближайшие несколько лет она расширится, отметил губернатор. Только в 2022 году общая сумма выигранных молодежью грантов превысила 101 млн рублей.

"По итогам программы, которая прошла при поддержке платформы "Россия – страна возможностей", будет создан онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее", - добавил заместитель губернатора Павел Белявский.