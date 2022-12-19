Около 490 тысяч тюменцев прошли медосмотры с начала 2022 года

Пройти диспансеризацию и профилактический осмотр можно поликлиниках по месту прикрепления по полису ОМС, гражданину для этого могут предоставить освобождение от работы на день, сообщает информационный центр правительства ТО.

За 2022 год 389 649 жителей Тюменской области побывали на профилактических медосмотрах, в том числе 305 704 ребенка и 83 945 взрослых. Диспансеризацию прошли 363 637 взрослых и 4 670 детей. Предварительные и периодические медицинские осмотры по направлению работодателя прошли 141 517 человек.