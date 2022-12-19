Тюменскую роспись признали региональным культурным наследием

В региональный реестр нематериального культурного наследия включена техника тюменской (кармацкой) росписи по дереву старожилов Тюменской области.

Русская свободно-кистевая живописная маховая роспись выполнялась масляными красками по дереву с использованием приема двойного мазка. Роспись выполняли крестьяне, и это был "отхожий" промысел. Мастера расписывали интерьеры крестьянских домов и деревянную бытовую утварь. Ареал распространения промысла – от Урала до Алтая, от Берёзова до Семипалатинска. Мастеров знали как "кармаков", "кармацких петушников", "тюменских красильщиков". В 1910 году красильным делом занималось более 300 крестьян. Проживали красильщики недалеко от г. Тюмени.

Региональный реестр объектов нематериального культурного наследия включает такие направления, как народные знания, обрядовые комплексы и праздники, народное исполнительство, традиционные технологии, народные игры, традиционные единоборства и состязания. В нем уже упомянуты "Традиция общинного поминовения на Радоницу у черниговских переселенцев села Лопазное Сладковского района Тюменской области" и "Борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области". Последняя включена и в "Антологию народной культуры" Государственного российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова.