Шестаковские чтения начались в библиотеке имени Менделеева

В библиотеке имени Менделеева 19 декабря пройдут IV Шестаковские чтения "Библиотеки в историческом пространстве региона". Основные темы для обсуждения в этом году – методики и практические результаты библиотечно-исторических исследований.

Библиотекари обсудят работу с документами по истории библиотек, с архивными материалами, представят опыт исследовательской работы библиотек Тюмени и области. Так, специалисты Научной библиотеки Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Тобольска расскажут о методах проведения поиска и систематизации информации.

Также состоится обведение итогов и награждение победителей конкурса работ по истории библиотечного дела в Тюменской области "Библиотечные истории".на пленарном заседании ждут докладов финалистов, ими стали специалисты библиотек городов Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Юргинского и Ишимского районов.

В этом году Шестаковские чтения пройдут очно и онлайн на сайте библиотеки.

По итогам научно-практической конференции будет издан электронный сборник материалов IV Шестаковских библиотечных исторических чтений "Библиотеки в историческом пространстве региона".