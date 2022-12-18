Праздничные новогодние марки можно купить в почтовых отделениях Тюменской области

15 декабря в почтовое обращение вышли сразу две почтовые новогодние марки. На одной из них изображена ёлочная игрушка-избушка, на другой — символ наступающего года — заяц в зимнем лесу. Авторами рисунков стали Светлана Черных и Полина Митрошкина.
Свыше 3000 праздничных марок поступило в почтовые отделения Тюменской области. Новогодние послания можно украсить художественным штемпелем "С Новым годом и Рождеством!". Все желающие могут поставить оттиск на свои письма и открытки в центральном почтовом отделении Тюмени по адресу: Республики, 56, сообщает Мегатюмень.
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