Тюменцы могут принять участие в творческих конкурсах

В преддверии Нового года тюменские дома культуры проводят творческие конкурсы для жителей, сообщает Вслух.ру.

Продемонстрировать мастерство и креатив можно на конкурсе, который проводит ДК "Водник". Приглашаются участники от 3 лет без специального художественного образования. Принимаются индивидуальные, коллективные, семейные работы.

Предусмотрено три номинации. В качестве "Сказочного персонажа" принимаются и символы уходящего и наступающего годов — Тигра и Кролика. "Елочки, иголочки" могут быть выполнены в любой технике, высота конструкции не более 50 см. Иные работы высотой до 25 см войдут в "Новогодний переполох". Жюри оценит оригинальность идеи, эстетику оформления, соответствие тематике.

Работы принимают до 21 декабря в "Воднике": ул. Судоремонтная, 1. Телефоны для справок: 45-93-44, 45-47-26, 45-47-29.



До 26 декабря принимают работы на конкурс "Борода из ваты". Его проводит ДК "Торфяник" для детей от 3 до 14 лет. Рисунки, поделки, аппликации, декупаж с изображением Деда Мороза будут оформлены в выставку, которая продлится до 29 декабря. В этот же день на площади у Дома культуры по ул. Малышева, 24 наградят лучших авторов.