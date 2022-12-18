"Контора пароходства" приглашает посетить серию зимних событий

Тюменский мультицентр подготовил для тюменцев насыщенную предновогоднюю программу. Все мероприятия бесплатные, зарегистрироваться на них можно на сайте "Конторы пароходства".
С18 по 28 декабря жители и гости города смогут создать рождественские венки и новогодние украшения на мастер-классах, а также послушать тюменских музыкантов и прогуляться по маркетам.
18 декабря в 17:00 пройдет мастер-класс "Новогодний скетч-постер в стиле FreeArt 2023".
19 декабря в 19:00 состоится мастер-класс по созданию новогодних арт-объектов от "Морфологии улиц" и "Родных музеев".
24 декабря с 14:00 до 18:00 тюменцев приглашают на детский "Здесь маркет". На нем будут товары для детей, изделия, созданные руками юных мастеров и секонд.
25 декабря с 12:00 до 20:00 пройдет ежегодный "Здесь маркет", на котором можно будет приобрести авторскую керамику, украшения, косметику, одежду, товары для дома и другие новогодние подарки.
27 декабря в 18:00 состоится мастер-класс для детей четырех-пяти лет от студии "ок.кружок". А в 19:00 жителей и гостей города приглашают послушать уютные каверы тюменских музыкантов в программе проекта "Набережник". И заключительный мастер-класс этого года пройдет
28 декабря в 18:00. На нем тюменцы будут создавать новогодний декор со свечкой.
Вторая часть событий пройдет с 1 по 9 января, сообщает КП-Тюмень.
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