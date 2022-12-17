Топ мировых котиков опубликовала Медиалогия

Рейтинг самых популярный в СМИ и соцмедиа котов составила компания "Медиалогия".



У тюменцев в этом году в топе широко известный в узких кругах кот Семён (на фото). Он живет у огнеборцев 135-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области и периодически дает дельные советы или поздравляет людей и сородичей с праздниками. И даже немножко был телезвездой на Первом канале.

Что касается мировых масштабов, то тут вне конкуренции оказался кот Ларри, "переживший" уже четвертого премьера Британии, он "прокомментировал" новость об отставке Лиз Трасс в Твиттере.

Второй по популярности Кот Пузик, который спас жителей пятиэтажного дома в Саратове, предупредив своего хозяина о начавшемся в квартире пожаре.



Старший мяучный сотрудник Выборгского замка кот Филимон

из Ленобласти замыкает тройку лидеров.



4 - больная кошка в Таиланде заразила коронавирусом ветеринара. Предполагается, что ветеринар заразилась от кошки, когда та чихнула ей в лицо, говорится в опубликованном исследовании ученых.

5 - кошка Флосси из Великобритании, которой более 26 лет и 330 дней, признана самой старой в мире представительницей семейства кошачьих и внесена в Книгу рекордов Гиннесса.



6 - эрмитажный кот Ахилл предсказал результат финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.



7 - эрмитажные коты попали в американскую настольную игру "Cultures of the world"



8 - петербургские кошки-близнецы Абис и Айрис с разноцветными глазами признаны самыми красивыми в мире.

9 - кошка, которую с мефедроном в ошейнике поймали на территории исправительной колонии в Казани.



10 - шотландский вислоухий кот Броша из города Днепр выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине.