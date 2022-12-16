Депутаты Тюменской гордумы помогают жителям Краснодона

Тюменская область в течение года помогает жителям новых регионов России, проявляя особое внимание детям и взрослым, живущим в подшефных Краснодоне и Краснодонском районе Луганской Народной Республики. Депутаты Тюменской городской думы активно включились в эту работу с первых дней и продолжают оказывать посильную поддержку нуждающимся в помощи территориям.

Так, в акции по сбору подарков врачам и медицинским сестрам Краснодонского госпиталя приняла участие депутат городской думы, член правления регионального отделения Союза женщин России Елена Бойко. В посылках – продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, сладости, чай, кофе, новогодние игрушки, детские рисунки и открытки.

"Новый год – это единственный праздник, которому одинаково рады и дети, и взрослые, – убеждена депутат. – Только одно название праздника вселяет в нас веру в будущее. В преддверии Нового года люди становятся ближе и сплоченнее", – отметила депутат.

Депутат Александр Яковлев в подшефный город отправил экипировку воспитанникам секции греко-римской борьбы. По его мнению, важно помочь ребятам и дать им понять, что жизнь продолжается. "Спорт во все времена поддерживал и укреплял дух и тело, помогая преодолевать тяжелые жизненные обстоятельства", – подчеркнул народный избранник.

Депутат Иван Попов организовал сбор средств на хирургические материалы и инструменты, которые отправлены в больницу Краснодона, где работают четверо тюменских врачей. "Надеемся, что эта маленькая помощь спасет жизни людей", – прокомментировал Иван Попов.

Кроме того, две посылки подготовлены для мобилизованных бойцов, проживающих на территории избирательного округа № 23. В волонтерскую работу активно включились работники второго корпуса детского сада № 162 и родители воспитанников. Посылки будут доставлены адресно. К Новому году бойцы получат весточки из дома. Воспитанники детского сада подготовили для бойцов поздравительные открытки и рисунки.

Иван Попов оказывает благотворительную помощь с марта 2022 года. Для жителей ЛНР и ДНР закупали продукты питания длительного хранения, предметы гигиены, для детей приобретали наборы для первоклассников и школьные канцелярские товары.