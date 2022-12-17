В Тюменской области снижается производственный травматизм

На 1 декабря 2022 года в региональное отделение Фонда социального страхования поступило 353 сообщения о несчастных случаях на производстве. Из них 298 – легкие, то есть закончились только листком нетрудосопособности.

- 51 случай с тяжелыми последствиями, при этом 8 не связаны с производством. 38 сообщений поступило со смертельным исходом, из них 12 только страховые случаи, другие не связаны с производством или работник не состоял в трудовых отношениях. Выявлено пять профессиональных заболеваний, - отметили в ведомстве.

- Несчастный случай на производстве не признается страховым, если смерть наступила от общего заболевания или самоубийства, подтвержденного в установленном порядке медицинской организацией, органами следствия или судом. Второе условие, если смерть или повреждение здоровья стало результатом наркотического или иного токсического опьянения, - рассказали в региональном отделении ФСС.

Там добавили, что несчастным случаем не признается случай, произошедший при совершении пострадавшим действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние, сообщила Мегатюмень.