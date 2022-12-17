Самых активных участников конкурса студенческих инициатив 2022 определили в Тюмени

Среди победителей конкурса студенческих инициатив "Моя идея" в 2022 году в большинстве оказались студенты Тюменского государственного медицинского университета.

Четыре проекта-победителя реализованы студентами Тюменского государственного медицинского университета:

● электронный атлас лекарственных растений "Зеленый помощник" под руководством Матвея Пряникова, учащегося 4 курса института фармации;

● образовательный интенсив по написанию научных работ в области медицины "Наука: шаг за шагом" Юлии Евстроповой, студентки 6 курса лечебного факультета;

● серия образовательных мероприятий для иностранных студентов "Языковой ассистент" Дмитрия Бутенко, студента 6 курса лечебного факультета;

● интерактивная лекция "Репродуктивное здоровье" Софьи Шмидт, сообщает Мегатюмень.

— Студенты ТюмГМУ показали отличные результаты: они качественно применили навыки социального проектирования, командной работы и медиапродвижения, полученные на образовательной программе конкурса. Разные форматы и направления проектов — показатель стремления тюменской молодежи к поиску нестандартных решений и переменам в жизни нашего региона, — прокомментировала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра "Моя территория".