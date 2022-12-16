В Тюмени появилось пространство для безопасного общения подростков

Более 100 тюменских подростков присоединились к проекту "Я в моменте. Я в потоке. Я в ресурсе" за 3 месяца. Они ходили на спектакли, принимали участие в тренингах, учились петь, танцевать, читать стихи и просто общаться. Основная задача проекта – создать комфортную среду для подростков, где можно быть собой, проявляться не за оценку, похвалу или стремление попасть в чьи-то ожидания – нашла отклик. После первых встреч дети сами рассказывали друг другу о такой возможности, приглашали друзей и знакомых.

Ученик школы №70 Арсений Матрененских:

Сюда ходят классные люди; с ними быстро появляются общие интересы. И это расслабляет. Кроме того, тебя не заставляют с ними уживаться, притираться, как в школе. И нет токсичного отношения. Можно сказать, что здесь такая ламповая атмосфера, и поэтому тут хочется проводить больше времени.

С начала октября (время запуска проекта) состоялась серия бесплатных разноплановых занятий. На тренинге по актерскому мастерству ребята смогли научиться снимать зажимы, слышать и слушать свое тело, "урок" по управлению голосом добавил нотку смелости к сценическим выступлениям и помог зарядиться яркими эмоциями, на спектакле "Error 404" участники-зрители смогли на время стать актерами действа. Также ребята побывали на творческом квартирнике, где обсудили тему управления эмоциями, встретились с 10-летней актрисой Евой Смирновой и расспросили ее про путь к успеху, а главное – просто свободно общались. Каждый раз новый состав отличался от прошлого – на встречи мог приходить любой желающий старший 12 лет. Последняя в этом году встреча состоялась 14 декабря.

Соорганизатор проекта, руководитель музыкального театра "Соломинка" и театрального центра "РяДом" Надежда Соломатова:

Нам важно, чтобы у детей была возможность заниматься чем-то, кроме учебной деятельности. Хотелось, чтобы их свободное время было наполнено правильными смыслами. Так родилась идея проекта, который в этом году был успешно реализован.

Надежда сама мама подростка и понимает, что сейчас детям "тусить негде". Психологи подтверждают, что именно в подростковое время общение с ребенком – постоянный поиск баланса. Родителям не всегда очевидно состояние, чувства и интересы своего ребенка. Важно настроить общение так, чтобы подросток не замкнулся в себе, чувствовал поддержку и имел возможность просто отдыхать.

Социальный продюсер проекта Ольга Петрушина:

Эту возможность мы и постарались создать в рамках проекта. Творческие пространства для подростков, в которых не ставят оценок, не воспроизводят школьные процессы, необходимы. Мы говорим: "Приди и будь собой", здесь тебе будут рады. Возвращаемость подростков, сарафанное радио подтвердили гипотезу о том, что потребность в таких активностях есть.

Проект организован молодежным театральным центром "Космос" и театральным центром "РяДом"; реализуется при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Ольга Панова