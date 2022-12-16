Семинар организаторов детского отдыха проведут в Тюмени в январе

Ежегодный открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов72 – Мы вместе" пройдет в Тюмени с 18 по 22 января 2023 года.

Организаторами семинара являются Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" и АНО ОДООЦ "Ребячья республика". Событие проходит при поддержке департамента социального развития Тюменской области, Межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху", Международного содружества лагерей (ICF).

Ключевая тема семинара – "Детский отдых: шаги развития и точки роста", в которой будут затронуты вопросы общественной дипломатии, формирования стратегии и приоритетов развития сферы отдыха и оздоровления детей, а также пути решения государственных задач воспитания и актуальных вопросов, формирующих единое воспитательное пространство для развития детей.

Традиционно участниками семинара станут более 300 организаторов детского отдыха, среди которых: руководители и представители органов власти, общественных организаций и объединений, руководители и специалисты организаций отдыха детей и их оздоровления всех видов и форм собственности, руководители и специалисты учреждений образования, дополнительного образования, туризма, социальной защиты, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, высших учебных заведений, организующие отдых и оздоровление детей в Тюменской области, России, странах СНГ и за рубежом.

В рамках программы семинара состоятся пленарные заседания, круглые столы, лекции и доклады, дискуссии, обмен опытом работы.

Помимо образовательной программы участников семинара ждут мастер-классы, клубы по интересам, множество тематических акций, спортивная программа. Будут организованы курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей.

Интересным предложением для участников семинара из регионов РФ станет возможность познакомиться с инфраструктурными возможностями, направлениями работы, инновациями в системе детского отдыха, программами, эффективными воспитательными практиками детских центров АНО ОДООЦ "Ребячья республика", АНО ОДООЛ "Остров детства", АНО ООЦ СТ "Серебряный бор", АУ СОН ТО ОРЦ "Родник". А также возможность принять участие в историко-образовательной программе "Тобольск – историко-образовательный феномен и культурно-историческое наследие Урала и Сибири", в рамках которой гости посетят Тобольск, Абалак и Покровское.

Регистрация и прием заявок участников осуществляется до 14 января 2023 года на сайте seminar72.ru.