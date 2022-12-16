Тобольский "Дом детства" приглашает на юбилей

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Дом детства" 16 декабря 2022 года отмечает 60-летие со дня основания. В этот день в "Доме детства" соберутся ветераны организации, выпускники и гости. Начало в 14 часов. В программе - экскурсия, торжественная часть, концерт, семейный вечер.

Тобольский "Дом детства" ведет свою историю с 1962 года, когда была образована школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тогда в нее прибыли дети из 6 детских домов. Не раз он менял название, а в 2010 году школу-интернат переименовали в Тобольский детский дом, в 2015 году - в Центр содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей. Сегодня это Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей "Дом детства". Центр рассчитан на 45 детей, которые воспитываются в нем до устройства в семьи.







Бакиева Венера Акрамовна возглавляет учреждение уже 14 лет. "За эти годы все выпускники стали для нас действительно родными детьми, и для них наш дом стал по-настоящему родным, воспитатели заменили им родных мам, подарив счастливое детство, бесконечную любовь и заботу. Ребята постоянно навещают свой дом, своих близких людей, делятся своими победами, успехами, трудностями и печалями тоже. И мы счастливы слышать, что они сумели устроиться в этой жизни, нашли своё предназначение, стали хорошими и востребованными специалистами, ответственными и достойными родителями для своих уже детей. И в нашем дружном и крепком коллективе никогда не задерживались случайные люди, кому безразлична судьба воспитанников, поэтому я благодарю каждого из тех, кто посвятил свою жизнь детскому дому и его детям!" - благодарит Венера Акрамовна.