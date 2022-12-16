В Комсомольском сквере открывется каток

В Комсомольском сквере залили ледовую площадку, работы выполнены на 90%, в настоящее время проводится выравнивание льда. Каток площадью 900 кв. метров имеет бортики, он расположен в центральной части сквера, рядом с новогодней елью. Вечерами там светло, поэтому прокатиться по ровному льду можно будет круглосуточно и абсолютно бесплатно. По контракту, подрядчики должны завершить работы к 19 декабря.

Вопрос о катках и горках обсуждали недавно в прямом эфире ток-шоу "Вечерний хэштег", гостем которого стал заместитель главы города Тюмени Петр Вагин.

Всего в городе залито 118 ледовых объектов общей площадью покрытия более 124 000 кв. м, в том числе 95 хоккейных кортов и 23 катка. Где именно они расположены, можно увидеть на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Зима".