Детей без прививок от гриппа пустят на новогодние утренники

09:28 16 декабря 2022
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Без прививок: посетить новогодние утренники и елки в школах и детсадах Тюменской области может каждый ребенок. Информация о том, что детей без прививок от гриппа не пустят на новогодние праздники -  это фейк, заявили в информационном центре правительства ТО.

Ранее главный санитарный врач сообщила, что согласно решению санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области рекомендуется во время проведения массовых новогодних праздников "не допускать до участия лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа".

"Справки о вакцинации от гриппа могут попросить у родственников, желающих посетить праздничное мероприятие", - пояснили в информцентре.

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