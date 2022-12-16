Детей без прививок от гриппа пустят на новогодние утренники

Без прививок: посетить новогодние утренники и елки в школах и детсадах Тюменской области может каждый ребенок. Информация о том, что детей без прививок от гриппа не пустят на новогодние праздники - это фейк, заявили в информационном центре правительства ТО.

Ранее главный санитарный врач сообщила, что согласно решению санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области рекомендуется во время проведения массовых новогодних праздников "не допускать до участия лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа".

"Справки о вакцинации от гриппа могут попросить у родственников, желающих посетить праздничное мероприятие", - пояснили в информцентре.