ОРВИ у тюменцев осложняется пневмониями и воспалением легких

Особенность нынешнего сезона ОРВИ и гриппа отличается тем, что у больных появляются осложнения в виде пневмонии и воспаления легких, медицинские службы перешли на усиленный режим работы, а жителям региона рекомендовано носить маски и избегать места с массовым скоплением людей.

В регионе зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. Число обращений в поликлиники увеличилось. Служба неотложной помощи Тюменской области работает круглосуточно. Кабинеты- фильтры в поликлиниках принимают людей с признаками вирусных инфекций с 7:00 до 22:00.

"Этот эпидсезон отличается тем, что уже появляются осложнения в виде пневмоний, воспаления легких. У нас работают все компьютерные томографы. Диагностика проводится в очень короткие сроки. Жителям обязательно нужно соблюдать масочный режим, защищать себя от всех вирусных инфекций и меньше находиться в местах массового пребывания людей", - отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

70% заболевших ОРВИ и гриппом в Тюменской области - это дети младше 14 лет.