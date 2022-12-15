Тюменские студент представят свои проекты на форуме "Твой ход"

17:01 15 декабря 2022
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18 человек представляют Тюменскую область на всероссийском студенческом форуме "Твой Ход -2022"

Среди них — учащиеся Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов. Сейчас в Москве проходит финал. До этого участники прошли заочный и окружной этапы, во время которых жюри выявило лучшие студенческие проекты.

В программе форума — лекции от экспертов по социальному проектированию и грантам, дискуссии, подведение итогов.

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