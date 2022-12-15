Мечты тобольских детей исполняет "Елка желаний"

Более 600 желаний юных тоболяков с ограниченными возможностями здоровья и детей жителей города, участвующих в СВО, исполнятся в наступающем Новом году.

Ежегодно традиционную благотворительную акцию поддерживает все большее количество представителей малого и среднего бизнеса и крупных городских предприятий.

Жители Тобольска приходят к елкам в ТЦ "Жемчужина Сибири" и "Евразия" и забирают письма ребят с заветными мечтами.

Марина Родионова, директор обособленного подразделения Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" в Тобольске: "В этом году к реализации запланировано 656 писем детей с ОВЗ и детей мобилизованных тоболяков. Очень активно поддержали акцию крупные компании Тобольска. На сегодня осталось 20 писем. Исполнить мечту маленьких тоболяков может каждый желающий, ведь дарить радость кому-то, кто ждет чуда, в разы приятнее, чем самому получать подарки. Акция проходит уже почти 20 лет и за это время счастливее стали не только дети, но и взрослые".

Кроме постоянных участников, таких как "СИБУР", "Тобольское ПАТП", "Транснефть", Налоговая инспекция, в 2022 к акции присоединились "Промэкскавация", аэропорт "Ремезов", "Новострой", "СГ-транс", гормолзавод и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Павел Меньщиков.

Акция существует с 2003 года. За это время удалось исполнить почти 6000 желаний детей.