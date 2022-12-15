Тюменским родителям разрешат присутствовать на новогодних утренниках в детсадах

В детсадах скоро начнется череда новогодних утренников, они будут организованы по группам, запретов на посещение родителями таких мероприятий вводить не планируется, сообщила директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Утренники "будут проходить не смешивая детей из разных групп, внутри одной группы, с родителями - да, скорее всего - да, но при этом чтобы не допускать больных с признаками респираторных инфекций... использование одноразовых масок не помещает. Чтобы не создавать каких-то прецедентов - руководствуясь здравым смыслом и безопасностью детей", - отметила Дина Горковец.