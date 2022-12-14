Тюменские школы ушли на дистанционное обучение до 23 декабря

Школы Тюмени из-за роста заболеваемости ОРВИ с15 по 23 декабря будут обучать детей в дистанционном формате. Учреждения дополнительного образования всех форм собственности также должны перейти на дистант или приостановить на указанное время оказание услуг, заявили глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По данным ведомства из-за ОРВИ и гриппа в регионе 913 классов и 14 школ полностью уже переведены на дистанционного обучение, причем более 70 процентов из них- в областной столице.

Зарегистрировано 32 811 случаев заболеваний ОРВИ с 5 по 11 декабря, что на 80% больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный - среди школьников 7-14 лет на 83% и среди взрослого населения на 91 %.