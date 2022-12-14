Медиацентр РДШ Тюменской области вошел в тройку лучших в РФ

В декабре деятельность участников всероссийского проекта информационного направления "Медиацентры РДШ" прошла тщательную экспертную оценку по ряду критериев. Весь год представители сорока медийных центров общественного движения проявляли себя в ведении социальных сетей, создании видеороликов, проведении конкурсов, участии в мероприятиях и другой профессиональной деятельности.

В этом году лидером рейтинга региональных медиацентров стало отделение Тюменской области.

Как отметил координатор медиацентра РДШ Тюменской области Владислав Мухин, победа в этом году была одержана благодаря сильной региональной команде детей, педагогов и медианаставников. При поддержке правительства Тюменской области и курирующих департаментов у группы есть возможность проводить очные мероприятия для детей и формировать детское медиасообщество.

Принципиальным нововведением стал учет выполнения федеральных технических заданий, съемка видеоматериалов к "Дням единых действий". Регионы, которые выполняли такое задание вовремя, получали большее количество баллов. Лучшие материалы включались в федеральные видеоролики. Тюменская область отработала абсолютно все предложенные в этом году инфоповоды.

Также в этом году была усилена региональная команда, расширена детская медиагруппа. За информационные источники отвечают тоже дети, шеф-редакторы. Постоянно работают выездные детские медиагруппы. В регионе появилось больше школьных и муниципальных медиакоманд, способных производить качественные материалы.

Отметим, проект направленный на развитие региональных коммуникационных центров общественного движения, стартовал в начале 2021 года. В прошлом году медиагруппа Тюменской области была второй в общем рейтинге.