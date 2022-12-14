Тюменские неотложки перешли на усиленный режим работы

В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ, большой обращаемостью в поликлиники и увеличением вызовов на дом график работы фильтров продлен в детских и взрослых поликлиниках Тюмени и Тюменского района - примы ведутся с 7:00 до 22:00.

Посещение фильтра при неотложном состоянии — это максимально быстрый способ получить консультацию медицинского работника. При определении медицинским работником показаний, пациенту могут сделать общий анализ крови и провести диагностику легких по направлению из кабинета-фильтра. Таким образом, обратившемуся окажут неотложную помощь, назначат лечение, откроют больничный лист или направят его на госпитализацию в стационар.

Меняется и график работы выездной службы неотложной помощи. Ранее вызовы в ночное время обслуживала Станция скорой медицинской помощи, сейчас бригады поликлиник будут работать в режиме 24/7.

"На дом мы будем выезжать круглосуточно, с понедельника по воскресенье. Поэтому сразу просим отнестись с пониманием — и открывать медработникам даже в ночные часы. Бригады мы усиливаем, но, тем не менее, количество единовременно поступающих обращений по вызовам на дом, как по взрослому, так и по детскому населению, не позволяет нам успеть обслужить всех в светлое время суток", — поясняет главный врач ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 17" Елена Неверова.

При посещении поликлиники необходимо соблюдать противоэпидемические меры, особенно это касается ношения маски, обработки рук.

Вниманию родителей: если ребенок не посещал организованный коллектив до 5 дней включительно (за исключением выходных и праздничных дней), то ему не требуется посещения детской поликлиники для получения справки.