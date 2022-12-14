Для волонтеров-пенсионеров в "Красной гвоздике" проведут оздоровительную смену

С 15 по 27 декабря в Центре оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика" пройдет оздоровительная смена для волонтеров региона возраста 55+. Официальное открытие оздоровительной смены состоится в 11:00 15 декабря.

Участие в смене примут 65 "серебряных" добровольцев со всей Тюменской области. Участниками заезда станут волонтеры, отработавшие 300 часов за календарный год, свой опыт они подтвердили волонтерскими книжками.



В течение двух недель помимо оздоровительных процедур для волонтеров пройдут психологические тренинги, обучение в игровом формате, мастер-классы, квесты и развлекательные мероприятия.



Такая мера поддержки станет постоянным видом мотивации для "серебряных" волонтеров Тюменской области.

Узнать подробную информацию о работе волонтеров штаб-квартиры "серебряного" добровольчества можно по номеру телефона 8 (3452) 51-77-05, отдел по содействию активному долголетию регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.



Условия и порядок предоставления меры социальной поддержки в виде оздоровительных путевок для "серебряных" волонтеров можно уточнить в центре социального обслуживания населения по месту жительства, в городе Тюмени – в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации по телефону 8 (992) 304-49-18.

Проект соответствует основным направлениям регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.