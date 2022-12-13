Тюменский "Шытыр-Шатыр" стал призером конкурса "Талантливая Россия"

Детский фольклорно-этнографический коллектив "Шытыр-Шатыр" из села Чикча Тюменской области во Всероссийском конкурсе "Талантливая Россия" занял третье место в номинации "Оригинальный жанр". Всего в конкурсе участвовали более 1500 исполнителей и коллективов.

Детский фольклорно-этнографический коллектив "Шытыр-Шатыр" создан в 2007 году при Центре культуры и досуга села Чикча Тюменского района Тюменской области, руководитель – Гаяз Габдуллин. С первых дней ансамбль завоевал популярность среди сельчан. В репертуаре коллектива – народные произведения, многие материалы собраны в населенных пунктах Тюменского района. В фольклорно-этнографических композициях используются сюжеты из обычаев и традиций сибирских татар, фольклор. Коллектив выступает в разных жанрах: "вокал", "инструментальное исполнение", "хореография", "этнографические композиции". Органическое соединение песен, игр, звучание народных инструментов и самобытных танцевальных движений дает возможность полно представить культуру сибирских татар.

Финал Всероссийского конкурса "Талантливая Россия" состоялся в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование". Конкурс направлен на выявление лучших коллективов, представляющих традиционные культуры народов России, сохранение культурных ценностей и традиций народностей нашей страны.