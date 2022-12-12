Единый день консультаций для переселенцев провел центр "Семья"

Фото - департамент социального развития Тюменской области

Единый день консультаций для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, прибывших в Тюменскую область, провели 9 декабря, участие в нем приняли 75 человек.

В ходе Единого дня консультаций самыми востребованными оказались услуги специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области, департамента здравоохранения Тюменской области, Пенсионного фонда РФ, Центра мер социальной поддержки и других ведомств. Желающие также могли обратиться за психологической помощью

"Я обратилась к специалисту центра занятости, мне все рассказали, подсказали, куда прийти лично, чтобы меня сориентировали по профессии, - поделилась 34-летняя Ольга, - еще я обратилась к психологу, она мне очень помогла, сказала, куда подойти, будем дальше работать".

На 9 декабря в Тюменской области находятся 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область и обратившихся за помощью в органы социальной защиты. Большая часть из них - пожилые люди, инвалиды, женщины, а также более 280 детей.