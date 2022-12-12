Упорово проводит благотворительные концерты в поддержку участников СВО

12:00 12 декабря 2022
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В Коркинском, Пятковском и Чернаковском сельских домах культуры Упоровского района в выходные прошли благотворительные концерты, в пятницу концер был дан на сцене районного ДК, средства будут направлены в Фонд помощи мобилизованным и их семьям.

"Творческие коллективы и солисты через свои душевные песни и яркие концертные номера выразили поддержку нашим военнослужащим, мобилизованным и добровольцам.

Каждый присутствующий смог внести свой вклад в сбор средств, понимая, как важно поддержать земляков",  - отмечают в администрации района.

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