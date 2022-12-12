Упорово проводит благотворительные концерты в поддержку участников СВО

В Коркинском, Пятковском и Чернаковском сельских домах культуры Упоровского района в выходные прошли благотворительные концерты, в пятницу концер был дан на сцене районного ДК, средства будут направлены в Фонд помощи мобилизованным и их семьям.
"Творческие коллективы и солисты через свои душевные песни и яркие концертные номера выразили поддержку нашим военнослужащим, мобилизованным и добровольцам.
Каждый присутствующий смог внести свой вклад в сбор средств, понимая, как важно поддержать земляков", - отмечают в администрации района.
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