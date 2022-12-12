Пенсионеры в Ялуторовске помогают женам мобилизованных в присмотре за детьми

Фото Фото предоставлено пресс-службой администрации Ялуторовска

Пенсионеры-педагоги - "серебряные волонтеры" в Ялуторовске помогают семьям участников специальной военной операции.

У Анны два малыша: шестилетний Саша и полуторогодовалый Алеша. В октябре супруг Петр был мобилизован, в Ялуторовске совсем нет родных, и волонтеры предложили свою помощь.

Полина Павловна и Наталья Васильевна часто приходят в гости, присматривают за малышами, играют, читают сказки. Мама в это время может заняться домашними делами или сходить в магазин.

Кроме этого, Анна с детьми посещает "гостиную", которая работает в молодежном центре Ялуторовска. Там проводятся мастер-классы, психологические беседы, консультации, просто теплые и интересные встречи.