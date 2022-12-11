Тюменский "Родник" показал свои #возМОЖНОсти

Тюменский областной реабилитационный центр "Родник" принял участие в IV региональном специализированном форуме-выставке #возМОЖНОсти.

Центр был представлен на двух площадках: выставочная зона и интерактивная.

Специалист отделения организационно-методической и аналитической работы Ильзия Ибатуллина подготовила методическую выставку, где представила программы и услуги, оказываемые по оздоровлению и комплексному реабилитационному лечению детей-инвалидов.

Врач-физиотерапевт Вера Смагина провела консультации для участников форума по вопросам реабилитации в центре. Она рассказала, какие программы реабилитации доступны здесь для детей – инвалидов и для часто и длительно болеющих детей, остановилась на программах отдыха и досуга школьников в каникулы, а также на возможностях медицинской реабилитации детей в рамках программы ОМС.

На интерактивной площадке педагоги-психологи и логопеды "Родника" показали свои мастер-классы.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).