Тюменский "Родник" показал свои #возМОЖНОсти

Тюменский областной реабилитационный центр "Родник" принял участие в IV региональном специализированном форуме-выставке #возМОЖНОсти.
Центр был представлен на двух площадках: выставочная зона и интерактивная.
Специалист отделения организационно-методической и аналитической работы Ильзия Ибатуллина подготовила методическую выставку, где представила программы и услуги, оказываемые по оздоровлению и комплексному реабилитационному лечению детей-инвалидов.
Врач-физиотерапевт Вера Смагина провела консультации для участников форума по вопросам реабилитации в центре. Она рассказала, какие программы реабилитации доступны здесь для детей – инвалидов и для часто и длительно болеющих детей, остановилась на программах отдыха и досуга школьников в каникулы, а также на возможностях медицинской реабилитации детей в рамках программы ОМС.
На интерактивной площадке педагоги-психологи и логопеды "Родника" показали свои мастер-классы.
По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).
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