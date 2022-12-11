Куда сообщать о плохой уборке снега, рассказали тюменцам

Если коммунальные службы бездействуют, сначала нужно пожаловаться их руководству. Если претензия остается без внимания, стоит обратиться в прокуратуру.

В администрации города также рассказали, что все замечания от жителей, в том числе, по уборке тротуаров и дворов, принимаются на портале "Тюмень – наш дом" (dom.tyumen-city.ru). пользователям стоит выбрать разделы "Текущее содержание дорог и ремонт" и "Текущее содержание дворовой территории".

"После регистрации на сайте и выбора нужного раздела в поле "Сообщения" напечатать интересующий вопрос. Можно загрузить фото к сообщению. Например, гололед на дорогах и тротуарах или неубранный снег. И обязательно указать адрес. В течение нескольких дней появится ответ на запрос", - рассказали в ведомстве.

Можно обращаться и в центр информирования населения по номеру +7 (3452) 45-15-20, сообщает Мегатюмень.