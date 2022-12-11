Образовательный марафон по трендам в сфере digital для молодежных лидеров пройдет в Тобольске

С 11 декабря в мультицентре "Моя территория" пройдет "Тренд-сессия" — серия образовательных встреч о трендах и тенденциях в event и медиа сферах. Это офлайн-тренинги от региональных экспертов.

Участниками проекта могут стать инициативные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят повысить уровень своих компетенций в медиа и ивент сферах, а также прокачать свой личный бренд. Подать заявку можно до 14 декабря, сообщает КП-Тюмень.

Первое событие проекта "Тренд-сессия" пройдет в мультицентре "Моя территория" 11 декабря. Эксперт Денис Войт проведет первую образовательную встречу "Тренды в медиа: ведение социальных сетей", где расскажет о новых трендах в сфере медиа. Также 13 декабря пройдет тренинг "Тренды в ивент индустрии" от экспера Изабеллы Ханжиной, актрисы свободного молодежного театра и 15 декабря — тренинг "Мировые тренды" от эксперта Ольги Дежурко, организатора образовательных и развивающих событий.

17 декабря участников ждет розыгрыш брендированной продукции и вручение подарков.