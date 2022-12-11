Тюменцам рассказали о бесполезных гаджетах для собак

Некоторые гаджеты могут нанести вред животному. В пресс-службе Российской кинологической федерации отметили, что, к примеру, для собак может быть опасен электронный ошейник.

"На электронном ошейнике есть мини-коробка с электродами. Она управляется с помощью пульта. Воздействие на питомцев бывает с помощью тока, спрея или ультразвука. Это вызывает у собаки страх и дискомфорт, независимо от типа воздействия.

Кроме того, некоторые собаки начинают воспринимать владельца как источник боли, из-за чего между собакой и хозяином не выстраиваются нормальные отношения", - рассказали в пресс-службе кинологической федерации.

Ни умные домики с подогревом, подсветкой и музыкой, ни массажер для головы не заинтересует питомца. Ведь для него куда важнее любовь, внимание и забота хозяина ,сообщает АиФ-Тюмень.