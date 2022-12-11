Тюмень занимает 21 строчку в голосовании "Город России. Национальный выбор"

Тюмень может как минимум войти в первую 20-ку на ежегодном конкурсе "Город России. Национальный выбор". Сейчас областная столица в шаге от этого. Пока город набрал почти 16 тысяч голосов и находится на 21 строке. На 20-м месте — Ставрополь, за который отдано 17,5 тысячи голосов. Голосование продлится до 30 декабря, сообщает Вслух.ру.

Время, чтобы улучшить позиции, еще есть. Голосование на официальном сайте город-россии.рф. Регистраций не требуется, процедура бесплатна. Нужно выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Если голосовать ежедневно, то тюменцы могут добавить минимум 15 голосов с каждого электронного устройства (компьютеры, планшеты, телефоны).

Из Уральского федерального округа самая высокая позиция у Ханты-Мансийска, он на 14 месте. Екатеринбург на 27-й строке, Челябинск — на 28-й, Курган — на 44-й, Салехард — на 62-й.