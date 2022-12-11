Пульмонологи Тюмени помогают бороться с бронхиальной астмой

11 декабря отмечается день борьбы с бронхиальной астмой. О работе с пациентами, страдающими этим заболеванием, рассказал врач-пульмонолог Областной клинической больницы №1 Алексей Кохно.

Доктор рассказывает: "Через кашель может проявляться любая патология - заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов или желудочно-кишечного тракта. Прежде чем поставить диагноз "астма", проводится комплексная диагностика: лабораторное, инструментальное и функциональное обследование.

Генетическая предрасположенность играет определенную роль в возникновении и развитии заболевания. Врачи всегда обращают внимание на наличие у ближайших кровных родственников аллергического анамнеза и наличия астмы, сообщает Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

"Бронхиальная астма – серьезное заболевание. Но, в настоящее время эта болезнь управляем. При адекватном лечении, - отметил Алексей Кохно, - периоды ремиссии могут продолжаться в течение многих лет. Ведь из всех страдающих бронхиальной астмой людей - только 3-5% имеют тяжелую форму, требующую введения специальных (моноклональных антител) препаратов. Сегодняшние технологии позволяют перевести заболевание в легкую форму, а то и вовсе добиться долгосрочной ремиссии".