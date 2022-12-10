В тюменской "Конторе пароходства" проведут последний показ киноклуба и подведут итоги

В Тюмени состоится просмотр советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". А после сеанса — подведение итогов проекта и обсуждение планов на следующий год. Показ пройдет 17 декабря в 19:00 в большом зале мультицентра "Контора пароходства".

Перед началом сеанса Roni Pizzа угостит гостей неаполитанской пиццей из дровяной печи.

Кинопоказы проводятся один или два раза в месяц, за анонсами можно следить на их сайтах и в соцсетях. После сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма, сообщили корреспонденту Moi-portal.ru в "Конторе пароходства"..