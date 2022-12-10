В тюменской "Конторе пароходства" проведут последний показ киноклуба и подведут итоги

20:28 10 декабря 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени состоится просмотр советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". А после сеанса — подведение итогов проекта и обсуждение планов на следующий год. Показ пройдет 17 декабря в 19:00 в большом зале мультицентра "Контора пароходства".

Перед началом сеанса Roni Pizzа угостит гостей неаполитанской пиццей из дровяной печи.
Кинопоказы проводятся один или два раза в месяц, за анонсами можно следить на их сайтах и в соцсетях. После сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма, сообщили корреспонденту Moi-portal.ru в "Конторе пароходства"..

Теги: кино
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2022