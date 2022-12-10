Тюменская автоинспекция информирует с помощью СМС

СМС-уведомления о штрафах за нарушения, зафиксированных камерами на дорогах Тюменской области, теперь рассылаются собственникам транспортных средств.

Услуга несет дополнительный информационный характер, чтобы граждане заранее узнавали о своих нарушениях и могли оплатить штрафы в течение 20-ти дней, когда предусмотрена 50-процентная скидка.

Посмотреть и проверить дополнительную информацию о назначенном штрафе можно через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или через официальный сайт Госавтоинспекции, а также, обратившись в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.