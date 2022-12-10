Ялуторовский музейный комплекс принимает участие в областном фестивале

С 9 по 14 декабря 2022 года в рамках ХХХIV областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера", музеи Ялуторовска проводят мероприятия для горожан и гостей города. Первое из них - круглый стол "Якушкинские чтения" - состоялось в музее "Торговые ряды" 9 декабря. Участники обсудили такие темы, как "Отечественная война 1812 года в истории России"; "Декабристы - участники Отечественной войны 1812 года".

10 декабря в доме декабриста М.И. Муравьева-Апостола гостей ждет салонный вечер, на котором запланирована встреча с ялуторовскими поэтами, музыкальные произведения в исполнении талантливой молодежи, традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения. Участники творческого объединения "Созвучие" из г.Тюмени покажет сцены, посвященные декабристам и их окружению, из музыкально-исторического спектакля-перформанса "Кадры хроники Тюмени".

13 декабря в музее "Торговые ряды" состоится презентация выставки "Декабристы. Точки на карте". А в День памяти декабристов, 14 декабря, на Духовно-мемориальном комплексе участники фестиваля смогут присоединиться к Всероссийской акции "Свеча памяти".

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.