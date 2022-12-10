Капитальный ремонт домов культуры проводится в трех селах Тюменской области

В регионе укрепляют и развивают материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры. Также создают условия для обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям всем жителям области, в том числе тех, кто проживает на территории сельских поселений..

В рамках регионального проекта "Культурная среда" и госпрограммы "Развитие культуры" проводится несколько мероприятий. Так, в трёх объектах культуры муниципальной собственности идет капитальный ремонт, сообщает АиФ-Тюмень.

"В Армизонском районном в Доме культуры "Центр культуры Армизонского района", доме культуры "Речник" в Тобольске и сельском клубе в селе Горьковка. Идет строительство Центра культуры и досуга со зрительным залом на 100 мест в селе Гусево Тюменского района, его введут в эксплуатацию в декабре 2022 года; и Центра культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест в с. Петелино Ялуторовского района, который планируется сдать в 2023 году", - прокомментировала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Готовится проектная документация на капитальный ремонт четырех объектов культуры в муниципальных образованиях Тюменской области, двух домов культуры (в п. Туртас и в с. Булашово), ДШИ им. А.А. Алябьева в п. Сумкино и детской центральной библиотеки им. П.П. Ершова в Тобольске.

Все объекты после строительства и комплексного капитального ремонта оснащаются новым оборудованием, мебелью, инвентарем. Зрительные залы получают новую одежду сцены, кресельную группу, звуковое и световое оборудование. Библиотеки модернизируются в соответствии с модельным стандартом: помещения для читателей становятся площадкой для общения, получения новой информации, реализацией новых творческих проектов в том числе в сфере мультипликации, VR-технологий, дизайна.