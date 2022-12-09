Алена Рязанова и Ольга Корчемкина стали призёрами российского конкурса "На стороне ребенка"

Минпросвещения России подвело итоги Первого Всероссийского конкурса специалистов органов опеки и попечительства "На стороне ребенка".

Одним из 15 победителей в номинации "Помощник замещающей семьи" признана Алена Рязанова, главный специалист управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района. В этой же номинации в число лауреатов вошла Ольга Корчёмкина, главный специалист межрайонного управления социальной защиты населения (Уватский и Вагайский районы).

В обязанности Алены Рязановой и Ольги Корчемкиной входит выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их имущественных прав, представительство интересов несовершеннолетних в судебных органах и других органах и организациях, сопровождение замещающих семей. Оба специалиста активно используют в работе новые технологии, регулярно проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в форумах и семинарах, их работа отмечена наградами и благодарностями муниципального и областного уровней.

Стаж работы Алены Рязановой — 28 лет, из них 14 в органах опеки. Вся профессиональная деятельность связана с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, семьями в трудной жизненной ситуации. Только за 8 месяцев 2022 года благодаря Рязановой в семьи устроено 74 ребенка.

"Я всегда восхищалась и восхищаюсь людьми, которые берут на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всей своей профессиональной деятельностью я хочу помочь найти каждому ребенку, который остался без родителей, "свою" новую семью, которая даст ему возможность встать на ноги и реализоваться как личность", - отмечает Алена Рязанова.

Стаж работы Ольги Корчемкиной — 28 лет, из них в органах опеки — 7 лет. Все дети без попечения родителей, выявленные в Уватском районе в этом году, благодаря Ольге Николаевне были устроены в семьи. Опыт работы Ольги Николаевны получил признание в областном профессиональном сообществе: ее проект "Солнечный круг - надежда вокруг", посвященный патронатному воспитанию, в 2019 году занял первое место на областном ведомственном конкурсе "Лидеры отрасли "Социальная политика" в направлении "Инновация в социальной сфере региона".

"Наша работа бывает эмоционально сложной, ведь многие ситуации связаны с семейным неблагополучием или конфликтами. Свою цель я вижу в том, чтобы дети, оставшиеся без попечения​ родителей, обрели возможность жить и воспитываться в семье, быть принятыми и любимыми, иметь надежную правовую защиту", - делится Ольга Корчемкина.

В Тюменской области более 3 тысяч замещающих семей, в которых воспитываются 95% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В Тюменской области нет детских домов. Функционируют 5 организаций для детей-сирот, основная цель которых — содействие устройству детей в семьи, подготовка детей к проживанию в семьях.