Тюменский проект стал призером премии #МЫВМЕСТЕ

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В Москве подведены итоги международной премии #МЫВМЕСТЕ. Всего на премию было подано 31 719 заявок. В итоговый список финалистов вошло 112 проектов из основных номинаций, в их числе два из Тюменской области.

Социальная инициатива Натальи Выставных из Тобольска заняла третье место в номинации "Здоровье нации", категория "Волонтеры". Проект "#СпасаяЖизнь" направлен на формирование у населения первичных навыков оказания медицинской помощи.

Награду лауреатам в номинации "Здоровье нации" вручил Михаил Кузнецов, руководитель Исполкома Народного фронта.