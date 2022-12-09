Артюхов: Каждый третий ямалец присоединился к экологическим мероприятиям

"Приятно, что идея Года экологии на Ямале пришлась по душе северянам: каждый третий житель округа присоединился к экологическим мероприятиям", - написал в своем телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он рассказал, что ребята "Зелёной Арктики" взяли на себя сложную миссию: провели экспедиции в дальние точки округа, где давно нужно было навести порядок. Ликвидировали несанкционированные свалки в Сеяхе, работали на территории полярной станции на мысе Марре-Сале и заброшенного посёлка Полярный.

Артюхов отметил, что волонтёрам в Полярном помогали ямальские школьники и студенты – благодаря проекту "Юный геолог": "Базу дети получают в экологических классах – их у нас теперь два, в Салехарде и Новом Уренгое".

На субботниках ямальцы собрали примерно тысячу полных фур мусора. Партнёры акции – компании ТЭК – высадили на месте лесов, повреждённых пожарами, 5 миллионов саженцев.

"С нашими учёными и волонтёрами мы работаем над сохранением уникальной арктической флоры и фауны. Год экологии – это не разовая акция, а философия, которая близка северянам. Одних только идей на площадке "Чистый Ямал" вы предложили больше пятисот. Спасибо каждому участнику наших акций за вклад. И совершенно согласен с нашими экодобровольцами: Годом экологии на Ямале теперь будет каждый год!" - подытожил глава округа.