СМИ приглашают на пресс-конференцию по работе соцсферы

16:00 09 декабря 2022
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13 декабря 2022 года в 10 часов региональный центр "Семья" приглашает журналистов на пресс-конференцию: "Деятельность учреждений социального обслуживания населения Тюменской области в современных реалиях",

Пресс-конференция состоится по адресу: пр. Геологоразведчиков, д. 14а (1 этаж, аудитория 107) (есть возможность подключитьсяонлайн). Специалисты из областных организаций, подведомственных департаменту соцразвития Тюменской области (Тюмень, Тобольск, Ишим) расскажут о реализованных в 2022 году проектах. 

Аккредитация по телефону: 8(3452) 20-16-74 (доб 123) или электронной почте: 201674@list.ru до 17 часов 9 декабря.

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