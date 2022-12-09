СМИ приглашают на пресс-конференцию по работе соцсферы

13 декабря 2022 года в 10 часов региональный центр "Семья" приглашает журналистов на пресс-конференцию: "Деятельность учреждений социального обслуживания населения Тюменской области в современных реалиях",

Пресс-конференция состоится по адресу: пр. Геологоразведчиков, д. 14а (1 этаж, аудитория 107) (есть возможность подключитьсяонлайн). Специалисты из областных организаций, подведомственных департаменту соцразвития Тюменской области (Тюмень, Тобольск, Ишим) расскажут о реализованных в 2022 году проектах.

Аккредитация по телефону: 8(3452) 20-16-74 (доб 123) или электронной почте: 201674@list.ru до 17 часов 9 декабря.