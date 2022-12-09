Пять пунктов для приема посылок военнослужащим откроют в Тюмени 12 декабря

Фото - https://vk.com/zabolotnyievgenyi

12 декабря в рамках акции "Тепло родного дома" в Тюмени начнут работу пять дополнительных пунктов приема именных посылок бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, сообщил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Теперь в областной столице будут работать семь пунктов, расположенных в приемных депутатов Тюменской городской Думы. Их адреса:

- ул. Осипенко, 41,

- ул. Луначарского, 53.

- ул. Урицкого, 44

- ул. Мира, 33

- ул. Газовиков, 30

- Ткацкий проезд , 8

- ул. Семёна Шахлина, 20

Посылки принимаются в открытом виде с указанием места нахождения бойца до 16 декабря по понедельникам, вторникам, средам, пятницам с 12.00 до 18.00, по четвергам с 12.00 до 20.00. Если родственники не располагают данными об адресате, им помогут специалисты, работающие в пункте.

Напомним, акция "Тепло родного дома" по сбору и отправке именных посылок участникам СВО, организованная при поддержке правительство ТО Региональным отделением партии "Единая Россия" в регионе стартовала 7 декабря. Собранные посылки тюменские бойцы получат к Новому году.